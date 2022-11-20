قارئ المونديال.. #غانم_المفتاح يبهر حضور #كأس_العالم في #قطر (فيديو) #عاجل

لفت الشاب القطري غانم المفتاح أنظار الجميع في حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، بقراءة آية من القرآن الكريم.

الشاب الملقب بقاهر الإعاقة قرأ آية: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَ أُنثَىٰ وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ".

الشاب القطري غانم المفتاح

وتصدر اسم الشاب مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، لمعرفة قصته، بعد أن ظهر بنصف جسد.

وغانم المفتاح هو سفير قطر في مونديال 2022، وهو شخصية ملهمة لكثير من الشباب العربي، لمواصلته على تحقيق ذاته رغم إصابته بمتلازمة التراجع الذيلي، حيث يعيش بنصف جسد دون أطراف سفلية.

ولد في 5 مايو 2002 بحالة نادرة تعرف باسم متلازمة الانحدار الذلي (CDS)، وهو مرض يتسبب في ولادة المصابين به دون أطراف سفلية.

نتيجة لهذا المرض يحتاج "غانم" إلى كرسي متحرك للتمكن من الحركة وأداء أنشطته بحرية، "المفتاح" تخصص في العلوم السياسية، وكان هدفه الأسمى أن يصبح دبلوماسيا.

غانم المفتاح رجل أعمال أيضًا، أطلق شركة مقرها قطر تدّعي أنها تخلق تجربة آيس كريم من فئة الخمس نجوم، امتيازها في الخارج وفي جميع أنحاء منطقة الخليج.

فيديو قراءة غانم المفتاح