الوئام تكشف ضوابط وشروط الترقية للكوادر الإدارية بالتعليم والفئات المحرومة #عاجل

اعتمدت وزارة التعليم، اليوم الأحد، ضوابط وشروط الترقيات للكوادر الإدارية (بنين وبنات) وفقاً للمواد الواردة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية.

وأكدت الوزارة في تعميم حصلت الوئام على نسخة منه، أنه يجوز ترقية الموظف للمرتبة (العاشرة فما دون) بالشروط الآتية:

شغور الوظيفة المراد الترقية إليها فعلاً.

تتوفر في المرشح للترقية المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها وفقاً لما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

أن تكون الوظيفة المراد الترقية إليها مصنفة في المرتبة التالية مباشرة للمرتبة التي يشغلها المرشح للترقية.

لا تحتسب المدد الآتية لغرض إكمال مدة الخبرة المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يرقى إليها:

مدة الإجازة الاستثنائية، ومدة الإعارة لغير الجهات الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية أو الدولية، ومدة الابتعاث أو الإيفاد أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها، ومدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية، ومدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.

وأكدت الوزارة أنه لا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات الآتية:

إذا كان مبتعثاً أو موفداً للدراسة، أو ملحقاً بدورة تدريبية تزيد على (ستة) أشهر في الداخل أو الخارج.

إذا كان في إجازة دراسية أو استثنائية.

إذا كان مكفوف اليد أو محالاً للمحاكمة في أمور ذات علاقة بالوظيفة أو أمور مخلة بحسن السيرة والأخلاق.

إذا عوقب بالحرمان من العلاوة أو الحسم من الراتب مدة (خمسة عشر) يوماً فأكثر متصلة أو متفرقة خلال السنة السابقة لتاريخ النظر في ترقيته.

إذا أعد عنه في السنة الأخيرة تقويم أداء وظيفي بتقدير أقل من (جيد) أو ما يعادله.

ودعت الوزارة جميع مديري التعليم في المناطق والمحافظات والملحقيات وقطاعات الوزارة حث ومتابعة منسوبيهم من شاغلي الوظائف الإدارية للعمل على تحديث بياناتهم عبر منصة (بياناتي الوظيفية) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتأكد من إضافة المؤهلات والدورات التدريبية والساعات التطوعية مكتملة البيانات 4 (صلاحية بياناتي) بالخدمة الذاتية لنظام فارس.

وشددت الوزارة الدخول على موقع المركز الوطني للقياس والتقديم على اختبار الكفايات القيادية لشاغلي المراتب:

(۱۲-۱۱-۱۰) علماً بأنه تم بطاقة الترقية للإداريين ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الترقية للمرتبة الثالثة عشر فما دون، من خلال تعبئة بطاقة الترقية عن طريق نظام "فارس" ‏⁦‪sshr.moe.gov.sa/OA_HTML/AppsLo…‬ حتى 30 / 05/ 1444هـ وهو موعد تاريخ المفاضلة بين المتقدمين.