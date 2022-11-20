متحدث #الداخلية: حملة #وطن_بلا_مخالف مستمرة حتى يكون وطننا بلا أي مخالف

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، إنه تم ضبط أكثر من 16000 مخالفا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود خلال أسبوع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم عبر قناة “الإخبارية”، إن حملة وطن بلا مخالف تهدف إلى متابعة وضبط مخالفي انظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ليكون وطننا بلا أي مخالف.

وتابع: "تم ضبط خلال الأسبوع الماضي نحو 16340 مخالفًا داخل مناطق المملكة كافة، منهم 520 شخصًا لمحاولتهم العبور داخل المملكة، كما تم ضبط 24 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية، كما تم ضبط 15 متورطًا في نقل وإيواء مخالفي الحدود وترحيل 1116 مخالفا.