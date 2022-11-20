رئيس الأركان اليمني: الشعب يتعرض للقتل والتشريد بأدوات #إيران وأسلحتها

أكد رئيس هيئة الأركان اليمني، صغير بن عزيز، أن الشعب اليمني يتعرض للقتل والتشريد بأدوات إيران وأسلحتها، مما أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير مؤسسات الدولة.

وقال رئيس الأركان في كلمة له خلال مؤتمر الأمن الإقليمي “حوار المنامة” في دورته الـ 18 في العاصمة البحرينية المنامة، إن أضرار تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ستصل إلى جميع دول المنطقة إذا لم يتم الوقوف الحازم أمام أعمال إيران وأدواتها الإجرامية.

ودعا الفريق بن عزيز، إلى تصنيف المليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية، ودعم القوات المسلحة اليمنية في معركتها مع تلك المليشيا الإرهابية، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.