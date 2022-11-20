بدعم من المملكة.. افتتاح مركز صحي للأونروا في الأردن

بمنحة كريمة من المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية، افتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، في مخيم الزرقاء شمال شرق العاصمة الأردنية عمان، اليوم، مركزاً صحياً لخدمة 300 ألف لاجئ من فلسطين في الأردن.

وأوضح السفير السديري في كلمة له خلال الحفل أن المملكة تعد رائدة في العمل الإنساني، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية حول العالم، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن المملكة تدعم بشكل كامل لاجئي فلسطين، بما في ذلك من خلال شراكتنا مع الأونروا وخدماتها.

وتجول السفير السديري والمفوض العام للأونروا لازاريني بجولة داخل مرافق المركز الصحي، وتبادلا الحديث مع موظفي المركز والمرضى من لاجئي فلسطين.

من جهته، أعرب المفوض العام للأونروا عن شكره للمملكة على دعمها القوي للأونروا، مؤكداً أن هذا التبرع يجسد الدعم التاريخي الذي تقدمه المملكة للاجئي فلسطين طوال فترة محنتهم، مرحباً باسم الأونروا بتبرع المملكة الأخير بمبلغ 27 مليون دولار لدعم خدمات الأونروا، في الوقت الذي تواجه الوكالة فيه نقصاً حاداً في التمويل.

الجدير بالذكر أن المركز الصحي الجديد الذي بلغت كلفته مليوني دولار أمريكي وتبرع بها الصندوق السعودي للتنمية، سيسهل الحركة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يشمل مساحات خضراء ومنطقة ألعاب للأطفال ومساحات مظللة من الشمس.

حضر حفل افتتاح المركز الصحي، المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان، ومحافظ محافظة الزرقاء حسن الجبور.