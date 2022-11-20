غضب عارم بسبب حجب تطبيق TOD وشركات الاتصالات تواصل الدعاية له.. عاجل

سادت حالة من الغضب الشديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حجب تطبيق TOD في السعودية والذي جاء بشكل مفاجىء.

وجاء ردود فعل المتابعين على النحو التالي:

وقال عبدالله السبع :"اليوم تم حجب تطبيق Tod في ‎#السعودية ..اعتذر من كل شخص اشترك بعد حديثي عن تجربتي لها مع العلم انا لم اتحدث عنها الا بعد ان شاهدت اعلانات لشركات وبنوك لها..بإمكان استرجاع مبلغ الاشتراك بالتواصل معاهم او تقديم طلب من المتجر وهذا شرح للطريقة".

وقال عز :"اليوم وقبل انطلاق كأس العالم بدقائق فقط تم حجب تطبيق TOD في السعودية ولا يوجد توضيح حتى الآن عن السبب".

وقال فيصل إسماعيل :"بغض النظر عن السبب .. سواء كانت تصاريح .. او ضرائب .. او رسوم … ولكن ان تسكت اسابيع و فجاه تقرر حجب خدمة TOD في اول يوم من كأس العالم فهذه "المبزره" بعينها ! ".

تطبيق TOD هو منصة بث رقمية رسمية لمتابعة كل مباريات كأس العالم، ولكن قبل دقائق من انطلاق مباراة قطر والإكوادور تم حجب التطبيق