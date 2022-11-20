مقترح بتأخير موعد الحضور الصباحي إلى المدارس

اقترح حمد القاضي، عضو مجلس الشورى السابق، تأخير موعد الحضور الصباحي للطلاب إلى المدرسة.

وقال القاضي خلال لقائه بفضائية "يا هلا" عبر قناة “روتانا خليجية”، إن الدوام المبكر صعب على الأطفال.. عند الاستيقاط المبكر يتعب الأطفال والأباء والأمهات".

وأضاف عضو مجلس الشورى السابق، أن الكثير من الأطفال والطلاب لا ينامون مبكرا ويتأخرون في النوم وعند الاستيقاظ في الصباح المبكر يكونون مجهدين، مشيرا إلى أن الهدف من تأخير الحضور الصباحي راحة الطلاب والأبناء لكي يستوعبون لأنه إذا كانوا مجهدين فلن يفهموا شيئًا.

وتابع: "النظام المرن في الوزرات والهيئات يمكن الاستفادة منه ويبدأ دوام الطلاب في الثامنة أو التاسعة صباحًا خاصة في فصل الشتاء"..

واقترح حمد القاضي أن تكون الإجازة بين الصفوف الدراسية ثلاثة أشهر، ويتم إلغاء الإجازات المطولة بين الأسابيع، مؤكدا أن نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر من إيجابياته.