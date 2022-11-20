35 قتيلًا حصيلة الضربات التركية على شمالي سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتفاع عدد ضحايا الضربات التركية على شمالي سوريا إلى 35 قتيلا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه رصد قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية المتمركزة داخل الأراضي التركية، بلدة شيوخ فوقاني وقرية زور مغار ومزرعة أحمد منير، في الريف الغربي لمدينة عين العرب (كوباني)، شرق محافظة حلب.

واستهدفت الضربات الجوية التركية مواقع كردية في شمال شرقي سوريا، وفقا للمرصد السوري.

وأضاف أن الحصيلة لا تزال مرشحة للارتفاع لوجود أكثر من 40 جريحا ومفقودا.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، إن عدداً من العسكريين قتلوا نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر اليوم.