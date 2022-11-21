توضيح من “#حساب_المواطن” بشأن مدى إمكانية التسجيل بالبرنامج من خارج #المملكة #عاجل

كشف برنامج "حساب المواطن"، عن مدى إمكانية تسجيل المواطن المقيم خارج المملكة التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدعم المقدم.

وأوضح "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر"، أنه يمكن للمواطن في تلك الحالة التسجيل ويتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المُستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة.

وأكد برنامج "حساب المواطن" أنه في حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقاً للمقدار المُخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن، قد أعلن عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة الـ60 (شهر نوفمبر 2022م).

وأوضح البرنامج أنه بدأ في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة الـ60، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية.