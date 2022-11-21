تراجع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 87 دولاراً للبرميل

اقتربت أسعار النفط اليوم الاثنين من تسجيل أدنى مستوى لها خلال الشهرين الماضيين، متأثرة بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير 28 سنتا أو 0.3% إلى 87.34 دولار للبرميل، بعد أن استقرت عند أدنى مستوياتها منذ 27 سبتمبر.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر ديسمبر 80 دولارا للبرميل، بانخفاض 8 سنتات، قبل انتهاء صلاحية العقد في وقت لاحق، اليوم الاثنين.

وأغلق كلا الخامين القياسيين، يوم الجمعة الماضية، عند أدنى مستوى لهما منذ 27 سبتمبر، ليواصلا الخسائر للأسبوع الثاني مع انخفاض برنت 9% وغرب تكساس الوسيط 10%.