إيران تستخدم #الطائرات المسيرة لرصد المتظاهرين لإطلاق الرصاص الحي عليهم #عاجل

تداول مغردون على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر قيام النظام الإيراني باستخدام الطائرات المسيرة من أجل تصوير المحتجين ضد النظام تمهيدا لاعتقالهم.

ويوضح المقطع المتداول على نطاق واسع طائرات مسيرة إيرانية وعي تقوم بتصوير المحتجين في المدن الإيرانية، حيث انطلقت مظاهرات جديدة في بعض أحياء مدينة مهاباد ، من قبل الأهالي بهتاف "الموت للديكتاتور"، كما قام أهالي المدينة بإشعال النار في الشوارع، وهتفوا: الموت لخامنئي.

فيما أفاد ناشطون بإطلاق قوات الأمن النيران على المحتجين في المدينة، بعد رصدهم من خلال الطائرات المسيرة.

في المقابل، قام محتجون في "مهاباد" ببناء سواتر من الطوب للحماية من رصاص القوات القمعية ومنع تقدم عناصر الأمن.