خبير #طقس يحدد موعد ذروة #الموجة_الباردة على عدة مناطق

توقع خبير طقس أن تبدأ ذروة موجة البرد من غد الثلاثاء ، على عدد من المناطق ، ناصحاً بالحذر من أول البرد حيث أن الأجسام لا تتعود عليه .

وتوقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون ذروة الموجة الباردة الحالية بعدد مناطق من غد الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.

وقال خبير الطقس –عبر حسابه على تويتر- إن الموجة الباردة تؤثر على منطقتي الرياض والقصيم وشرق الغربية، ومنطقة الشرقية بشكل أقل.

وتوقع الحصيني بدءًا من يوم الجمعة يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة مع بقاء الأجواء باردة ليلًا وفجرًا.

ونصح الحصيني قائلًا «انتبهوا من أول البرد، فالأجسام لم تتعود على البرد، ومعروف أن بدايات البرد مؤذية».

وكان الحصيني ذكر في وقت سابق، أنه متوقع أن يكون مقدار الانخفاض في درجات الحرارة من (5 – 6) درجات مئوية.