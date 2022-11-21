البيئة تحدد 5 عوامل لمقاومة #المضادات_الحيوية

كشفت وزارة البيئة والمياة والزراعة العوامل الرئيسية المسببة لحدوث المقاومة الميكروبية (AMR)

وحددت وزارة البيئة ، عبر تويتر ، اليوم الإثنين ، 5 عوامل رئيسية مسببة لحدوث المقاومة الميكروبية، بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية.

العوامل الرئيسية المسببة لحدوث المقاومة الميكروبية (AMR).

عدم الالتزام باللوائح والأنظمة المتبعة

عدم توفر المياه النظيفة، والصرف الصحي الكافي.

نقص الجانب المعرفي والتوعوي.

ضعف تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.

الإساءة والإفراط في استخدام المضادات الحيوية.

وأوضحت أن مقاومة مضادات الميكروبات تحدث عندما تكافح الكائنات الحية الدقيقة للبقاء عن طريق تحور أو اكتساب الجينات المقاومة من الكائنات الحية الدقيقة الأخرى.