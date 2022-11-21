البحر الأحمر للتطوير تعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عن توفّر وظائف شاغرة للجنسين، من حمَلة مختلف المؤهلات.

وأوضحت الشركةعبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

المسميات الوظيفية:

مساعد مدير الذكاء الاصطناعي.

أخصائي تأهيل الشريك.

مدير المشتريات.

أخصائي المشتريات.

مساعد مدير الجدوى والاستثمار.

مدير الشريك Onboarding.

أخصائي تأهيل الشريك.

مدير التطوير.

مدير الإنشاءات.

مدير المشروع.

وغيرها …

طريقة التقديم:

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 21 نوفمبر 2022م.

وأوضحت أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).