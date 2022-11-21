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#الأسهم_السعودية تتراجع 1% وتتداول دون مستوى 10950 نقطة

متابعات الوئام
21 نوفمبر 2022 · < 1 minute
السوق المالية السعودية "تداول"
السوق المالية السعودية "تداول"

انخفضت الأسهم السعودية مستهل تعاملات اليوم بنحو 100 نقطة، وسط هبوط لغالبية القطاعات.

ويتداول السوق السعودي دون مستوى 10950 نقطة بعد تراجع المؤشر العام 1 %.

وجاء تراجع السوق بضغط رئيسي من قطاعا البنوك بشكل رئيسي ثم قطاعا المواد الاساسية والطاقة.

وهبط سهم "أرامكو السعودية" 0.6 % ، وتراجع سهم أكواباور للجلسة السادسة على التوالي، ليتداول عند مستوى 136.4 ريال منخفضاً بنحو 3.1 %.

وشملت التراجعات سهم أسواق عبد الله العثيم بنسبة 6.8 %، وشملت التراجعات سهم مجموعة تداول بـ 4.7 % ليتداول السهم عند أدنى مستوى منذ فبراير الماضي.