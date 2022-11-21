الأسهم_السعودية تتراجع 1% وتتداول دون مستوى 10950 نقطة

انخفضت الأسهم السعودية مستهل تعاملات اليوم بنحو 100 نقطة، وسط هبوط لغالبية القطاعات.

ويتداول السوق السعودي دون مستوى 10950 نقطة بعد تراجع المؤشر العام 1 %.

وجاء تراجع السوق بضغط رئيسي من قطاعا البنوك بشكل رئيسي ثم قطاعا المواد الاساسية والطاقة.

وهبط سهم "أرامكو السعودية" 0.6 % ، وتراجع سهم أكواباور للجلسة السادسة على التوالي، ليتداول عند مستوى 136.4 ريال منخفضاً بنحو 3.1 %.

وشملت التراجعات سهم أسواق عبد الله العثيم بنسبة 6.8 %، وشملت التراجعات سهم مجموعة تداول بـ 4.7 % ليتداول السهم عند أدنى مستوى منذ فبراير الماضي.