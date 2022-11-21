الداخلية: 20 ألف ريال غرامة نقل التسجيلات أو نشرها

حددت وزارة الداخلية ، غرامة قدرها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام .

وأوضحت الداخلية عبر تويتر ، أن الغرامة تشمل إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

وأشارت إلى أنه يجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.

وأوضحت أن كاميرات المراقبة الأمنية هي أجهزة ثابتة أو متحركة. معدة لالتقاط الصور المتحركة وفقًا لأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، ولا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.