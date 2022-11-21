كورونا حول العالم : الإصابات تتجاوز 637 مليونا

أظهرت بيانات حديثة ، اليوم الإثنين ، تجاوز إصابات كورونا حول العالم 637 مليون إصابة

إصابات كورونا العالمية

وأعلنت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حول العالم ارتفعت إلى 637 مليونا و971 ألفا و61 إصابة.

وفيات كورونا العالمية

وأفادت الجامعة – في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني – بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و620 ألفا و710 وفيات.

أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 98.3 مليون إصابة،في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.9 مليون.

قائمة الدول من حيث عدد الوفيات

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات ،جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و77 ألف حالة،تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ688 ألفا و907 وفيات، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و574 وفاة.