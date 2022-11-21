واشنطن تطالب #إيران بوقف قصف #كردستان_العراق:  «تقتلون الأبرياء»

شددت السفيرة الأمريكية في العراق، ألينا رومانوسكي، على ضرورة توقف الهجمات الإيرانية غير المسؤولة على إقليم كردستان العراق.

وقالت السفيرة الأمريكية في العراق، اليوم، إن الهجمات الصاروخية والمسيّرات الإيرانية تعرّض المدنيين الأبرياء للخطر، وتدمر البنية التحتية العراقية.

واستنكرت السفيرة الأمريكية القصف الإيراني على مواقع في إقليم كردستان العراق، أمس، واصفة إياه بأنه انتهاك إيراني آخر للسيادة العراقية.

بدوره، قال نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبدالله، إن الهجمات الإيرانية تجاوز مرفوض وانتهاك للسيادة، مطالباً الحكومة باتخاذ إجراءات للحد من تجاوزات إيران.