في مصر.. حاولت الانتحار فسقطت على رأس زميلها قتلته وعاشت

شهدت محافظة كفر الشيخ الواقعة شمالي العاصمة المصرية واقعة مؤسفة، تتمثل في محاولة ممرضة في إحدى المستشفيات الحكومية الانتحار عبر إلقاء نفسها من الطابق السادس، فسقطت على فرد أمن في المستشفى، ما أدى إلى وفاته، بينما ظلت هي حية.

وتلقت مديرية أمن كفر الشيخ بلاغاً، مساء أمس الأحد، يفيد بسقوط فتاة من الطابق السادس في مستشفى كفر الشيخ الجامعي، وأنها سقطت على رأس موظف أمن في المستشفى ذاتها فتوفي على الفور، بينما تم نقل الفتاة إلى غرفة الرعاية المركزة لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وأوضحت مصادر أمنية أن الفتاة تبلغ 22 عاماً، وتعمل ممرضة في المستشفى، مؤكدة أنها كانت تحاول الانتحار، لكنها سقطت على رأس زميلها المدعو علاء رمضان يونس، 29 عاماً، يعمل موظف أمن في المستشفى، الذي فارق الحياة فوراً، بينما تعرضت هي لكسور متفرقة في الجسد.