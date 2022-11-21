«العدل»: أكثر من 5 ملايين زائر لبوابة #ناجز شهرياً

كشفت وزارة العدل عن وصول عدد زوار بوابة «ناجز» الإلكترونية ««Najiz.sa إلى أكثر من 5 ملايين زائر شهريًا.

وأوضحت الوزارة أن البوابة تتميز بتصنيف العديد من الخدمات حسب الاختصاص، ليسهل على المستفيد الحصول على الخدمة العدلية، ومن أبرزها: «القضاء- التنفيذ- العقارات- الوكالات والإقرارات-الحالات الاجتماعية- خدمات التراخيص»، وغيرها من الخدمات العدلية المتنوعة.

وشهدت بوابة «ناجز» مؤخراً إطلاق 51 خدمة جديدة، ليرتفع عدد الخدمات المتاحة عبرها إلى 140 خدمة عدلية، يمكن للمستفيدين: «مواطنين – مقيمين – زائرين – قطاع الأعمال» إجراؤها وفق خطوات بسيطة وميسرة؛ ما يختصر عليهم الجهد والوقت.