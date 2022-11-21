نقّل 30 ألف مسافر من المدينة المنورة إلى #قطر لحضور #المونديال

يُسيّر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي 209 رحلات جوية ذهاباً وعودة بين المدينة المنورة والعاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 13 نوفمبر الجاري حتى 24 ديسمبر المقبل, لنقل أكثر من 30 ألف مسافر من الجماهير السعودية لمساندة المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس العالم 2022, وكذلك المسافرين من مختلف الجنسيات لحضور مباريات البطولة التي تنظّمها قطر.

ويبلغ عدد الرحلات الجوية المغادرة من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة إلى مطار حمد الدولي الجديد في الدوحة 104 رحلات تقلّ 14 ألف و310 مسافرين. فيما يستقبل مطار المدينة المنورة 105 رحلات بسعة 15120 مسافراً، خلال الفترة نفسها.

وقال مدير عام الخدمات المشتركة مشرف العلاقات العامة في شركة «طيبة» للمطارات، خالد عويضة، إن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة يعدّ أحد المنافذ التي تُسير رحلات جوية اعتيادية بشكل يومي إلى الدوحة.

وكشف عن أن الوثائق المطلوبة لسفر المواطنين السعوديين أو الخليجيين جواً من المدينة المنورة إلى مطار حمد الدولي الجديد في الدوحة, تشمل وجود جواز سفر ساري المفعول, إضافة إلى استكمال الجرعة التنشيطية الثالثة للوقاية من فيروس «كورونا».

وتتضمن متطلبات السفر المحدّدة للمقيمين في السعودية وجود جواز سفر والإقامة, وتأشيرة خروج وعودة سارية. أما المسافر الزائر للسعودية، فيتطلب وجود جواز سفر ساري وحجز تذكرة طيران.

وشدد على أن بطاقة «هيّا» أمر إلزامي لكافة المسافرين لحضور بطولة كأس العالم 2022, عبر الرحلات الاعتيادية التي تنطلق من مطارات الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والقصيم.

وأشار إلى حرص كافة الجهات المعنية العاملة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة على تقديم كافة التسهيلات، لضمان انتظام الرحلات وانسيابية انتقال المسافرين لحضور منافسات كأس العالم.