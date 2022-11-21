كأس العالم 2022.. ساكا وكين يقودان تشكيل إنجلترا ضد إيران فى المونديال

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفنى لمنتخب إنجلترا، التشكيل الرسمي لمنتخب الأسود الثلاثة فى مستهل مشواره فى النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، أمام إيران، باستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية فى مونديال 2022.

وسيواجه إنجلترا نظيره منتخب إيران اليوم، قبل أن يلتقى مع منتخب الولايات المتحدة في المباراة الثانية يوم 25 نوفمبر ثم ويلز يوم 29 من نفس الشهر ذاته.

وجاء تشكيل انجلترا الرسمي بحسب خيارات جاريث ساوثجيت كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، لوك شاو، جون ستونز، كيران تريبير.

الوسط: ديكلان رايس، ماسون مونت، جود بيلينجهام.

الهجوم: رحيم ستيرلينج، بوكايو ساكا، هاري كين