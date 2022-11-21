ارتفاع حجم #الإنتاج_السمكي بـ #المملكة لـ 119 ألف طن.. و59% اكتفاءً ذاتيًا

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ارتفاع حجم الإنتاج السمكي بالمملكة من 32 ألف طن في 2016م إلى 119 ألف طن حتى نهاية 2022م.

وتستهدف الوزارة زيادة معدل استهلاك الفرد من المنتجات السمكية من "9 – 13" كجم، مؤكدة تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 59% من الثروة السمكية.

جاء ذلك خلال احتفال الوزارة ممثلة في البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية، باليوم العالمي للثروة السمكية الذي يوافق الحادي والعشرين من نوفمبر من كل عام تحت شعار"الثروة السمكية غذاء اليوم واستدامة لأجيال الغد".

وبينت أن قطاع الثروة السمكية شهد تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية أدت إلى تحقيق عدة منجزات في القطاع، حيث تم تطوير 20 مرفقًا للصيد وتستهدف الوصول إلى 82 مرفقا خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت إلى زيادة حجم المشاريع من 67 مشروعًا للاستزراع السمكي إلى 235 مشروعًا في المياه البحرية والداخلية والأنظمة المغلقة بالمملكة، منوهة بتنمية القدرات ودعم صغار الصيادين، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية 2030.