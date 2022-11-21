هاري كين يتراجع عن شارة “المثليين” أمام إيران #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

استجاب الإنجليزي هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي بتغيير شارة القيادة في مباراة منتخب بلاده أمام إيران والمقامة حاليًا في كأس العالم.

ورغم تأكيدات الإنجليز طوال الفترة الماضية والإصرار على إرتداء شارة لدعم المثليين لكن في النهاية استجاب هاري كين.

وكشفت صحيفة "تيليغراف" البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أبلغ رسميا قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، بمنعه من ارتداء شارة القيادة التي تدعم المثليين.

وأخبر الفيفا أن لوائحه لا تسمح لهاري كين بارتداء شارة "OneLove" المصممة للتعبير عن التضامن مع الأشخاص المهمشين، بما في ذلك مجتمع المثليين في نهائيات كأس العالم في قطر.