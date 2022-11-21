«نشر الحرس الوطني»… #بايدن يعلن حالة الطواريء في #نيويورك

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، وفق ما ذكرته الخدمة الصحفية للبيت الأبيض في بيان.

وأوضح البيت الأبيض أن إعلان الطواريء يأتي بسبب الثلوج الكثيفة، والعواصف الثلجية التي ضربت المنطقة.

ووجه الرئيس الأمريكي بتخصيص أموال فدرالية لإزالة تداعيات الطقس السيء.

ويتضمن توجيه «بايدن» تفويض وزارة الأمن الداخلي، والمتخصصين الآخرين في وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية «FEMA»، ببذل جهود لمساعدة السكان.

وأعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوكول، نشر قوات الحرس الوطني للمساعدة في مكافحة الثلوج، واصفة تساقط الثلوج بأنه «تاريخي»، وفقاً لقناة «NBC» التلفزيونية الأمريكية.

وبينت تقارير إعلامية أمريكية، أن ولاية نيويورك حطمت رقماً قياسياً لكمية الثلوج التي تساقطت خلال 24 ساعة، حتى بلغ ارتفاعها في بعض الأماكن حوالي مترين.