تفاصيل مران الأخضر الأخير إستعدادا لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

اختتم المنتخب الوطني ظهر اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة منتخب الأرجنتين يوم غدًا الثلاثاء على استاد لوسيل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022.

أجرى لاعبو "الأخضر" ظهر اليوم حصة تدريبية على "ملعب منتجع سيلين"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد".

بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل اللاعب "رياض شراحيلي" تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي .

من جهة أخرى، ستغادر بعثة الأخضر عصر اليوم مقر إقامته "منتجع سيلين" متجة إلى الدوحة ، ضمن برنامجه الإعدادي لمباراة الغد.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.