«تحيا فلسطين».. موقف محرج لقناة إسرائيلية في قطر (فيديو)

رفض عدد من المشجعين العرب التسجيل مع قناة «مكان» الإسرائيلية، على هامش تغطيتها لفعاليات بطولة كأس العالم، الجارية فعالياتها في قطر حالياً حتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال مشجع لبناني لمذيع القناة الإسرائيلية: «إيش جابكم هون؟... ما في إسرائيل.. إسرائيل مش موجودة».

وبينما حاول مذيع القناة تقديم مشجع مصري على أنه «صديق جاء ليشاهد معنا مباريات كأس العالم»، رد المشجع المصري بشكل مفاجيء: «تحيا فلسطين»، ما أصاب المذيع الإسرائيلي بارتباك شديد.