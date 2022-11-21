رويترز: #الصندوق_السيادي_السعودي يعين بنوكا لطرح إيه.دي.إي.إس

يخطط صندوق الثروة السيادية السعودي، لطرح عام أولي لشركة إيه.دي.إي.إس لخدمات التنقيب عن النفط والغاز بالرياض، العام المقبل، ومن المتوقع أن يجمع من خلاله ما يزيد على مليار دولار، وذلك بحسب مصدرين.

وقال المصدران لـ"رويترز": إن صندوق الاستثمارات العامة عين بنوك جيه.بي مورجان وجولدمان ساكس وذراع الأعمال المصرفية الاستثمارية التابعة للبنك الأهلي السعودي وإي.إف.جي هيرميس بمصر لإدارة الطرح.

وأدرجت شركة إيه.دي.إي.إس انترناشونال في بورصة لندن في 2017. وتحالف الصندوق العام الماضي مع أكبر مساهمين في الشركة وهما إيه.دي.إي.إس انفستمنتس هولدنج ومجموعة الزامل للاستحواذ عليها.

وقدرت الصفقة قيمة إيه.دي.إي.إس عند 516 مليون دولار في ذلك الوقت.

ويقول الموقع الإلكتروني لشركة إي.دي.إي.إس: إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط وشركة نفط الكويت من بين عملائها، بالإضافة إلى مشروعات مشتركة لشركات نفط وطنية مع شركات عالمية من بينها بي.بي وإيني.

وتمتلك الشركة أسطولا من 84 منصة حفر بحرية وبرية في ست أسواق هي السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس.

ويقلص صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولا تتجاوز 600 مليار دولار، حيازاته في بعض الشركات التي يملكها لإعادة ضخ رأسماله في استثمارات جديدة.