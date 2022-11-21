المملكة تعلن تضامنها مع إندونيسيا في زلزال جزيرة جاوة الغربية #عاجل

أعربت وزارة الخارجية، عن وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية إندونيسيا حكومةً وشعباً، إثر الزلزال الذي وقع في جزيرة جاوة الغربية، وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين.

وقدمت الوزارة، تعازي المملكة ومواساتها لجمهورية إندونيسيا، ولأسر وأقارب الضحايا في هذا المصاب الجلل، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم إندونيسيا بالأمن والاستقرار.