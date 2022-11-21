الدفاع_المدني يحذر من هطول أمطار على #مكة_المكرمة و #جازان

حذر الدفاع المدني السعودي من سقوط أمطار متوسطة على منطقتي مكة المكرمة وجازان خلال الساعات المقبلة.

وقال الدفاع المدني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان حتى الساعة 9 مساءً، وتشمل الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب".

وأضاف في تغريدة أخرى: "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 8 مساءً".

ودعا الدفاع المدني المواطنين بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار