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#الدفاع_المدني يحذر من هطول أمطار على #مكة_المكرمة و #جازان

21 نوفمبر 2022 · < 1 minute
الدفاع المدني
الدفاع المدني

حذر الدفاع المدني السعودي من سقوط أمطار متوسطة على منطقتي مكة المكرمة وجازان خلال الساعات المقبلة.

وقال الدفاع المدني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان حتى الساعة 9 مساءً، وتشمل الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب".

وأضاف في تغريدة أخرى: "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 8 مساءً".

ودعا الدفاع المدني المواطنين بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار