الدفاع_المدني يحذر من هطول أمطار على #مكة_المكرمة و #جازان

حذر الدفاع المدني السعودي من سقوط أمطار متوسطة على منطقتي مكة المكرمة وجازان خلال الساعات المقبلة.
وقال الدفاع المدني في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان حتى الساعة 9 مساءً، وتشمل الدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب".
وأضاف في تغريدة أخرى: "تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 8 مساءً".
ودعا الدفاع المدني المواطنين بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود أثناء هطول الأمطار