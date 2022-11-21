جريليش يوفى بوعده مع مشجع السيتي المصاب بشلل دماغي ويحتفل بطريقته #كأس_العالم #Qatar2022 #FIFAWorldCup

احتفل الدولى الإنجليزى جاك جريليش، لاعب منتخب إنجلترا، بهدفه فى شباك المنتخب الإيرانى بطريقة خاصة، في المواجهة التى جمعتهما على استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في مونديال 2022.

وسجل جريليش الذى نزل بديلا هدف إنجلترا السادس بعد تمريرة رائعة من كالوم ويلسون، واحتفل بطريقة خاصة، ليوفى بوعده مع مشجع الشيتى المصاب بشلل دماغى.

والتقى جاك جريليش بطفل مشجّع للسيتي مُصاب بشلل دماغي في بداية الشهر الحالى، وطلب الطفل منه الاحتفال بطريقة معينة، ليرد جريليش عليه قائلا: "سجّلت هدفا واحدا هذا الموسم، لكن أوعدك بأنني سأحتفل بهذه الطريقة بالهدف القادم الذي أسجله"، ليحتفل اليوم بطريقة الطفل ويوفى بوعده لهذا الطفل".