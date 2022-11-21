مليشيا #الحوثي تستهدف ميناء الضبة النفطي للمرة الثانية خلال شهر

أكد مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليمنية، أن الدفاعات الجوية للقوات المسلحة تصدت اليوم الإثنين لاعتداءات إرهابية جديدة شنتها المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، وذلك للمرة الثانية خلال شهر.

وقال المصدر إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض واسقاط عدد من الطائرات المعادية، فيما أصابت إحداها منصة تصدير النفط في الميناء وألحقت أضرارا مادية فيها.

وشدد المصدر على جاهزية القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ومواقعها للتصدي وردع مثل هذه التهديدات، والاعتداءات الإجرامية السافرة على المنشآت والأعيان المدنية، التي تمثل انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف المصدر أن الهجمات الإرهابية المتكررة لا تستهدف فقط المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وإنما تستهدف أمن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية.