الأخبار المحلية

#الداخلية تنهي إجراءات عدد من أسر شهداء رجال الأمن لتمكينهم من حضور مباريات #المنتخب في #كأس_العالم #عاجل

21 نوفمبر 2022 · < 1 minute

أنهت وزارة الداخلية إجراءات عدد من أسر شهداء رجال الأمن من جميع مناطق المملكة، بالتنسيق مع وزارة الرياضة، وذلك لتمكينهم من مساندة المنتخب السعودي بحضور مبارياته أمام منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك في كأس العالم 2022 بدولة قطر الشقيقة.
يأتي ذلك ضمن الجهود التي تقدمها وزارة الداخلية في رعاية أسر الشهداء والمصابين، وتمكينهم من حضور الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية.