نجل جورج وياه يقود أمريكا للتسجيل أمام إيران في كأس العالم

استطاع المنتخب الأمريكي أن يحرز التقدم في شوط اللقاء الأول على حساب المنتخب الويلزي بهدف نظيف، وذلك في إطار الجولة الاولى من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022.

بدأ المنتخب الأمريكي بداية قوية حيث استطاع الوصول واختراق دفاعات ويلز في أكثر من كرة، ولكنه فشل في إنهاء الكرات داخل الشباك، فيما ظهر المنتخب الويلزي بشكل خافت وعلى استحياء يحافظ على دفاعاته محكمة ولذلك لم يتقدم كثيرًا للهجوم.

حتى وصلنا للدقيقة 36 ليسجل تيم وياه هدف رائع بعد تدرج مبهر بالكرة، فانتهت تمريرة بوليسيتش لوياه والتي وضعته في شبه انفراد بالحارس ولم يتردد وياه في تسديد أرضية زاحفة سكنت شباك الحارس الويلزي.

ليأبى أن ينتهي الشوط الأول قبل تقدم المنتخب الأمريكي في النتيجة بهدف نظيف.

تيم وياه هو نجل جورج وياه أسطورة ليبريا ورئيس ليبريا الحالي.