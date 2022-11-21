أمريكا تدعو ميلشيات الحوثي لوقف تهديداتهم للتجارة البحرية الدولية

دعا السفير الأمريكي في اليمن، ستيفن فاجن، ميلشيات الحوثي الإرهابية إلى وقف تهديداتهم للتجارة البحرية الدولية.

وطالب السفير ستيفن فاجن في بيان للسفارة الأمريكية باليمن الحوثي بالعودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب المدمرة والقيام بدور بناء في تحقيق تسوية سياسية شاملة يتفاوض عليها اليمنيون.

وكان السفير الأمريكي قد زار عدن والتقي برئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، ومحافظ البنك المركزي في عدن.

وأعرب فاجن عن أسفه لعدم رغبة الحوثيين في التوصل إلى تجديد الهدنة التي بدورها ساهمت خلال ستة أشهر الى إغاثة ودعم الشعب اليمني.

وقال إن هجمات الحوثي الإرهابية على موانئ اليمن لن تؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بالشعب اليمني من خلال تفاقم نقص الوقود.