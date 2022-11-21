تيموثي ويا.. حكاية نجل الرئيس الذي حقق ما عجز عنه والده

خطف تيموثي ويا نجم منتخب أمريكا ونجل الأسطورة الليبيري جورج ويا الأضواء بعدما سجل هدفا رائعا في شباك ويلز خلال أحداث المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم في مونديال قطر 2022.

وسجل تيموثي هدف التقدم لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الدقيقة 36 من عمر المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتمكن تيموثي من تحقيق حلم والده بعد مشاركته في المونديال بقميص الولايات المتحدة الأمريكية بينما لم ين والده قادرا على التأهل لكأس العالم مع منتخب ليبيريا.

تيموثي تحدث من قبل عن حلم والده قائلا " أراد والدي الحصول على فرصة المشاركة في كأس العالم بألوان بلده، لكن لم يحقق هذه الرغبة، والآن، هو يعيش ذلك من خلالي إلى حد ما".

تيموثي سجل هدفين في آخر 4 مباريات له مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في جميع المسابقات، وهو نفس العدد الذي سجله في أول 22 مباراة له مع المنتخب الوطني.

يذكر أن ويا بدأ مسيرته في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، ويلعب حاليا في صفوف ليل.

وبعد تعافيه من الإصابة التي حرمته من المشاركة مع فريقه في بداية الموسم الحالي، تمكن من خوض 7 مباريات في الدوري الفرنسي لينجح خلالهم في صناعة هدفين.