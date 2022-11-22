استقرار أسعار #النفط بعد نفي #المملكة زيادة المعروض

شهدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، استقرارا بعد نفي المملكة أي زيادة في الإنتاج.

سعر خام برنت

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.39% لتسجل 87.79 دولار للبرميل.

سعر الخام الأميركي

فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 0.44% لتسجل 79.73 دولار للبرميل.

وكان الخامين القياسيين تراجعا بأكثر من 5 دولارات للبرميل في الجلسة السابقة بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) أنه سيتم النظر في زيادة تصل إلى 500 ألف برميل يوميًا في اجتماع أوبك + في 4 ديسمبر .

نفي زيادة الإنتاج

وأصدر وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بيانا نفى فيه بشكل قاطع التقارير الأخيرة التي تفيد بأن بلاده تناقش مع منتجي أوبك+ الآخرين حاليًا زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

وأضاف، "أنه من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك+ لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

كما شدّد على أن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك+ سيستمر حتى نهاية عام 2023.