بدءًا من الأربعاء.. باحث #طقس يتوقع حالة ممطرة تشمل 11 منطقة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة مصحوبة برياح، تبدأ من غد الأربعاء، وتشمل 11 منطقة.

حالة ممطرة شبه قوية

وقال الحصيني –عبر حسابه على تويتر- إن الحالة المتوقعة تعتبر الحالة الممطرة الخامسة لوسم 1444هـ، ويمكن تصنيفها من خفيفة لشبه قوية.

حالة ممطرة على 11 منطقة

وأضاف الحصيني أن نطاق تأثير الحالة الممطرة يشمل مناطق: مكة المكرمة بما فيها جدة، والمدينة المنورة وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف والباحة وعسير وجازان والقصيم وشمال الشرقية.

قوة الحالة الممطرة على هذه المناطق

وأشار الحصيني إلى أن قوة الحالة الممطرة المتوقعة تكون على مناطق: مكة المكرمة ثم المدينة المنورة ثم الشمالية.