حساب_المواطن يوضح شروط وكيفية حصول الأرملة على الدعم

كشف حساب المواطن ، عن شروط وكيفية حصول الأرملة على الدعم سواء كان لديها تابعون ام لا.

وأوضح حساب المواطن، أنه يمكن للأرملة التقديم للحصول على الدعم في حال عدم وجود تابعين (أبناء).

وأضاف أنه في هذه الحالة يتم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل تلك المستندات (صك الملكية للسكن).

وأشار إلى أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

وأكد حساب المواطن أنه بإمكان الأرملة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة وهي صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين، أو بطاقة العائلة.

وجاء ذلك الرد من برنامج "حساب المواطن"، على استفسار بشأن كيفية وشروط حصول الأرملة على الدعم سواء كان لديها تابعون أم لا.