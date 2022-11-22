زلزال_إندونيسيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 162 شخصا

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوة الإندونيسية أمس الإثنين، إلى 162 قتيلا.

وبلغت حصيلة الضحايا وصلت حتى مساء أمس الإثنين إلى 162 شخصا، فيما أصيب 400 بجروح، حسبما ذكرت وكالة أنباء أنتارا الإندونيسية،

زلزال إندونيسيا

وضرب زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، جزيرة جاوة، صباح أمس، شعر به سكان العاصمة جاكارتا ومناطق أخرى، فيما تسبب بانهيارات وتضرر آلاف المنازل والمباني، كما أجلي آلاف الأشخاص إلى مراكز الإجلاء.

وفي 2004، ضرب زلزال بقوة 9.1 درجة ساحل سومطرة، وتسبب في حدوث تسونامي أودى بحياة 220 ألف شخص في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك حوالي 170 ألف شخص في إندونيسيا.

وتتعرض إندونيسيا بانتظام للزلازل، بسبب وقوعها على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم "حلقة النار"، حيث تلتقي العديد من الصفائح التكتونية، وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.