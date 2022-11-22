جراحة عاجلة ودقيقة لإنقاذ حياة رضيع في #القصيم

نجحت جراحة عاجلة ودقيقة في إنقاذ حياة رضيع يعاني من انسداد شديد في صمام الشريان الأورطي.

وتمكّن أطباء قسم أمراض القلب تخصص أطفال بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في منطقة القصيم من إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياة طفل رضيع يبلغ عمره 7 أشهر في عملية جراحية دقيقة تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وبين تجمع القصيم الصحي أن الأطباء تمكنوا من إجراء قسطرة قلبية عاجلة للرضيع الذي يزن تسع كيلوجرامات بعد أن أظهرت الفحصوات السريرية والمخبرية أنه يعاني من حالة انسداد شديد في صمام الشريان الأورطي حيث جرى توسيع بالوني للصمام عن طريق القسطرة.

من جانبها أكدت إدارة مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم أن عدد حالات القسطرة القلبية التي أجريت للأطفال خلال شهر أكتوبر الماضي من هذا العام بلغت 19 حالة جميعها تكللت بالنجاح ولله الحمد.