«خط أحمر».. تحذير ونقاش حاد بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني في كمبوديا

شدد وزير الدفاع الصيني وي فينغ، في لقاء مع نظيره الأميركي لويد أوستن، على أن قضية تايوان خط أحمر يجب عدم تجاوزه، وفق بيان لوزارة الدفاع الصينية.

وقال «فينغ» لـ«أوستن» خلال لقائهما على هامش مؤتمر لوزراء دفاع دول رابطة «آسيان» في كمبوديا، اليوم الثلاثاء، إن «حل قضية تايوان مسألة تخص الشعب الصيني، وليس لأي قوة خارجية الحق في التدخل بشأنها».

ودعا الوزير الصيني نظيره الأمريكي، في اللقاء الأول بينهما منذ يونيو الماضي، إلى تبني سياسة منطقية وعملية تجاه الصين، لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الصحيح.

ورد وزير الدفاع الأمريكي قائلاً إن «الولايات المتحدة ستستمر في الطيران والإبحار والعمل، حيثما يسمح القانون الدولي بذلك».