صندوق_الاستثمارات_العامة يعلن توفر #وظائف_شاغرة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة ، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة

وأضاف الصندوقعبر حسابه الرسمي (بوابة التوظيف- لينكالصندو، أن الوظائف المتاحة لحملة البكالوريوس للعمل في الرياض.

الشروط والتفاصيل الوظيفية:

مؤهل بكالوريوس في تخصص ذي صلة.

تطوير استراتيجية القطاع ، مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

دعم تطوير وجهات نظر القطاع وتحديد الفرص المقابلة (على سبيل المثال ، المشاريع المشتركة ، الشركة الجديدة ، الاستثمارات المباشرة ، إلخ.).

إجراء تقييم لفرص الاستثمار في الشركات القائمة

فرص المصدر NewCo (على سبيل المثال ، المفهوم الداخلي ، الطرف الثالث ، الوارد) وإجراء تقييم أولي للفرصة

دعم تشغيل عملية شاملة للتحقق من فرصة الاستثمار (على سبيل المثال ، إدارة المشروع واختيار المستشار والعناية الواجبة)

إجراء أنشطة التنفيذ لفرص الاستثمار التي تم التحقق من صحتها (على سبيل المثال ، المفاوضات ، خطة العمل ، طلب رأس المال)

إدارة تمثيل صندوق الاستثمارات العامة في مجالس إدارة شركات المحافظ بالتنسيق مع إدارة شركة المحفظة

دعم تطوير رأي المساهمين وتحديد فرص خلق القيمة ، بالتنسيق مع OVCG بشأن المبادرات التشغيلية

تقرير أداء شركات المحافظ والإشراف على تنفيذ خطط خلق القيمة

تقديم وجهات نظر حول الجدول الزمني لتحقيق القيمة لشركات

تقديم مدخلات في التقييم السابق للاكتتاب العام (كجزء من SHO الذي سيتم اعتماده من قبل PRC) وجاهزية الاكتتاب بالتنسيق مع Investment Consulting