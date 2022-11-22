استقرار #الدولار بالتزامن مع تشديد قيود “#كورونا” في #الصين

استقر سعر الدولار، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه في اليوم السابق، إذ يُقبل المستثمرون على عملة الملاذ الآمن في ظل المخاوف من تزايد إصابات كورونا في الصين، بينما تتعرض عملة بتكوين لضغط بعد مخاوف مرتبطة بتداعيات انهيار منصة العملات المشفرة (إف.تي.إكس).

وصعد اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.0258 دولار بعد هبوطه 0.8 بالمئة أمس الاثنين، فيما زاد الجنيه الإسترليني 0.19 بالمئة إلى 1.1838 دولار وعوض جزءا من خسائر 0.6 بالمئة. وهبط الدولار إلى 141.86 ين بتراجع 0.18 بالمئة بعد ارتفاع 1.2 بالمئة.

وقال جوزيف كابورسو، رئيس الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي: "ما يحدث في الصين سيكون هو المحرك الرئيسي، يبدو أن هناك بعض القيود المتزايدة على حركة الأفراد، وأعتقد أنه سيكون لهذا حتما تداعيات اقتصادية".

وحذرت بكين، أمس الاثنين، من أنها تواجه الموجة الأكثر حدة من كوفيد-19، واضطرت في ظل ارتفاع الإصابات بكورونا إلى اتخاذ تدابير تقييدية جديدة، مه تسجيل وفيات جراء الفيروس في العاصمة لأول مرة منذ مايو.