الدفاع_الروسية: مقتل 120 عسكريا #أوكرانيا في #دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية قضت على أكثر من 120 عسكريا أوكرانيا في اتجاه مدينة دونيتسك، وفق بيان.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة،اليوم الثلاثاء، فقد أحبطت الوحدات العسكرية الروسية محاولة هجوم للقوات الأوكرانية في اتجاه مدينة كراسني ليمان حيث تم القضاء على نحو 40 عسكريا أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة في بيانها أن القوات الأوكرانية أطلقت، أمس الاثنين، 8 قذائف من العيار الكبير على المناطق المحيطة بمحطة زابوريجيا النووية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أيضا إن القوات الروسية "ألحقت هزيمة بالعدو في منطقة فوديانويه بجمهورية دونيتسك وقضت على 3 مجموعات تخريبية أوكرانية بالقرب من قرية بافلوفكا".

وأشار البيان إلى أن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية في هذا الاتجاه تجاوزت 50 شخصا بين قتيل وجريح خلال اليوم الماضي.

وتمكنت القوات الروسية من تدمير فصيلتين من قذائف الهاون الأوكرانية في لوغانسك، وخسرت الوحدات الأوكرانية أكثر من 50 عنصرا، وتم ردعها بعد محاولتها شن هجوم في مقاطعة لوغانسك.

وفي منطقة خاركيف تمكنت القوات الروسية من القضاء على بطارية من أنظمة المدفعية الأميركية من طراز M777.