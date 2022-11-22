مركز الملك سلمان يوزع 200 طن مواد غذائية ويتكفل بجراحات مجانية في اليمن

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، 32 طنًا و100 كجم من السلال الغذائية، في مديرية «لودر» بمحافظة أبين اليمنية، استفاد منها 1.800 فرد.

كما وزّع مركز الملك سلمان 182 طنًا و 70 كجم من السلال الغذائية، في مديرية «المعافر» بمحافظة تعز، استفاد منها 5.100 فرد.

يأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفّذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

ودشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج الطبي التطوعي لجراحة العظام وتغيير المفاصل، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، المنفذ خلال الفترة من 19 حتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة 17 متطوعا ومتطوعة من الأطباء المتخصصين، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت.

ونجح الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز، منذ بدء الحملة، في الكشف على 143 حالة، وإجراء 4 عمليات جراحية متخصصة تكللت بالنجاح التام.

وأعرب محافظ حضرموت، مبخوت بن مبارك بن ماضي، عن شكر قيادة السلطة المحلية وأبناء حضرموت للأشقاء في المملكة قيادة وحكومة وشعبًا، لما تقدمه من غالٍ ونفيس لحضرموت واليمن.

وعبر عن الامتنان لهذا العمل الإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة، وللمشاركين من أطباء مختصين لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة للمرضى.

وتأتي هذه الحملة لإجراء العمليات الجراحية وعمليات تغيير المفاصل لعشرات المرضى من ذوي الدخل المحدود بهدف تخفيف معاناتهم.