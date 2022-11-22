بالطبل والمزمار.. مصريون في القاهرة يحتفلون بفوز #الأخضر: «سعودية.. سعودية» (فيديو)

احتفل عدد من المصريين، داخل أحد أحياء العاصمة القاهرة، بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الأرجنتيني ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وظهر في الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية السعودية مجموعة من المصريين يحتفلون بالفوز التاريخي الذي حققه «الأخضر» على رفاق ليونيل ميسي، مستخدمين الطبل والمزمار الذي تشتهر به «أم الدنيا»، ومرددين هتاف: «سعودييية.. سعودييييية»

وحقق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.