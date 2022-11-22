الوقت الضائع لغز في مونديال 2022.. وكلمة السر كولينا

شهدت مباريات كأس العالم 2022، التى لعبت حتى الآن، إضافة الحكام للعديد من الأوقات بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، لتعويض الوقت الضائع خلال هذه المباراة.

وقام الحكام خلال 5 مباريات تم لعبها حتى الآن 65 دقيقة إضافية خلال 3 مباريات منها باستثناء مباراة قطر والإكوادور الافتتاحية، إلا أن الثلاث مباريات الأخرى شهدت إضافة وقت كبير خلال شوطى المباراة.

وأضاف الحكم في مباراة إنجلترا وإيران 14 دقيقة فى الشوط الأول، و10 دقائق فى الشوط الثانى.

وفى مباراة هولندا والسنغال تمت إضافة 8 دقائق فى الشوط الثانى، وأخيرا مباراة ويلز وأمريكا التى تمت إضافة 9 دقائق وقت بدل من الضائع

وشهدت مباراة السعودية أمام الأرجنتين احتساب ما يقترب من 18 دقيقة وقت بدل ضائع..

وكان رئيس لجنة الحكام بيرلويجي كولينا قد قال فى تصريحات قبل انطلاقة كأس العالم: "الحكام سيكونون حازمين باحتساب الوقت بدل الضائع.. سيتم تعويض كل الوقت المهدر.. لا تستغرب إن رأيت 6 أو 7 دقائق كوقت محتسب بنهاية الشوط