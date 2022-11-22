سخرية واسعة من #روي_كين بعد فوز #الأخضر: «هذه السعودية وهذا جمهورها» (فيديو)

قبل أيام، وتحديداً السبت الماضي، سأل اللاعب الإنجليزي السابق والإعلامي الحالي غاري نيفيل، زميله الإيرلندي روي كين، عن هوية المنتخب الثاني الذي سيرافق الأرجنتين للتأهل من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وتحدث «نيفيل» عن المنتخب السعودي، وكيف أنه سيجلب عشرات الآلاف من المشجعين لمؤازرته في كأس العالم، على ضوء قرب المملكة العربية السعودية من قطر.

وقتها، سخر روي كين من حديث غاري نيفيل، قائلاً عن الجمهور: «هل سيلعبوا بدلاً من اللاعبين؟»، قبل أن يدخل الثنائي في نوبة ضحك متواصلة.

وذَّكر سعوديون وعدد من متابعي كرة القدم حول العالم «كين» بحديثه هذا الذي أدلى به على قناة «سكاي»، وأعادوا مقطع الفيديو الخاص بتلك المحادثة، وأشبعوه بسخرية كبيرة، مشددين على أن الجمهور وقوته وتشجيعه على مدار الـ90 دقيقة، كان أحد أهم عوامل انتصار «الأخضر» التاريخي على ليونيل ميسي ورفاقه.

وقال أحد المتابعين على تويتر: «هذه السعودية وهذا منتخبها وهذا جمهورها يا روي كين ».

وحقق المنتخب السعودي فوزاً تاريخياً على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم قطر 2022.