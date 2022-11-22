وزير الرياضة: كلمات #ولي_العهد الملهمة تقودنا لكل نجاح

أشاد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، بالدعم المقدم من قبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد انتصار المنتخب الوطني الأول لكر القدم على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-1، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم قطر 2022.

ونشر الأمير عبد العزيز صور من لقاء الأمير محمد بن سلمان مع بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المشاركة في مونديال قطر 2022، قبل انطلاق البطولة، وعلق عليها قائلاً: «كلماته الملهمة ودعمه الدائم يقودنا لكل إنجاز ويحفزنا لكل نجاح.. شكراً سيدي.. حفظك الله».

ووجه ولي العهد رسالة تحفيزية قوية للاعبي المنتخب الوطني قبل انطلاق البطولة، أعاد كثير من السعوديين تغريدها بعد الفوز على الأرجنتين، خاصة عندما قال للاعبين: «خليكم مرتاحين، العبوا لعبكم واستمتعوا بالبطولة».